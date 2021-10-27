РКН нашел более 2,4 тыс. запрещенных в РФ материалов, которые не удалил YouTube

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Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Видеохостинг YouTube (принадлежит компании Google LLC) до сих пор не удалил более 2,4 тыс. запрещенных в РФ материалов, сообщили в Роскомнадзоре.

Глава комитета Госдумы по безопасности и борьбе с коррупцией Василий Пискарев после встречи с директором YouTube по взаимодействию с органами государственной власти в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) Марко Панчини 25 октября сообщал, что Google не удалил более 2,6 тыс. материалов.

РКН ранее сообщил, что составил и передаст в суд протокол на Google за повторное неудаление запрещенной в РФ информации, который грозит компании штрафом в размере от 5 до 10% суммы годовой выручки.

В РКН уточнили, что речь идет, в том числе, о материалах, "пропагандирующих взгляды и идеологию экстремистских и террористических организаций, разжигающих религиозную рознь, а также содержащих признаки героизации террористов, пропагандирующих индифферентное отношение к жизни и здоровью несовершеннолетних ("зацепинг", "руфинг"), содержащих недостоверную общественно значимую информацию, связанную с отрицанием опасности COVID-19, а также ложную информацию о природных и техногенных катастрофах".

Кроме того, в неудовлетворенных требованиях ведомства к YouTube об удалении контента речь идёт о материалах, содержащих способы употребления, а также методы культивирования наркотических средств, а также призывы к участию несовершеннолетних в несанкционированных массовых акциях.

25 октября замглавы РКН Вадим Субботин заявлял, что ведомство может замедлить работу YouTube в связи с систематическим неудалением запрещенного в РФ контента.