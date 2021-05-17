Роскомнадзор сократил замедление Twitter и пригрозил замедлить Facebook

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Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Проверка Роскомнадзора показала, что Twitter удалил более 91% запрещенной в России информации, поэтому ведомство решило отменить замедление трафика сервиса "в фиксированных сетях (соответственно, связанных с ними сетях Wi-Fi)" и пока сохранить замедление на мобильных устройствах". Об этом сообщили в РКН.

Для полной отмены замедления компании придется удалить все выявленные запрещенные материалы и впредь удалять такой контент в течение суток с момента получения требования об удалении.

"Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае, если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", - предупредили в Роскомнадзоре.

Ведомство с 10 марта замедляет трафик Twitter, чтобы принудить компанию выполнять требования по удалению запрещенного контента. Объясняя это решение, РКН делал акцент на информации о наркотиках, призывах к подросткам совершать самоубийство, детской порнографии. В Twitter отмечали, что и так убирают подобный контент.

Руководство компании предложило переговоры, сервису дали срок до 15 мая, чтобы удалить все твиты по требованиям чиновников.

На начало замедление трафика от сервиса требовали удалить более 4100 твитов, выявленных с 2017 года, из которых 3100 содержали детскую порнографию, данные о наркотиках и ссылки на онлайн-магазины наркотиков, призывы к детям совершить самоубийство, отметили в РКН. С 10 марта было выявлено еще около 1800 твитов с запрещенным контентом, и РКН потребовал удалить и их.

"На текущий момент из 5,9 тыс. выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещенными на территории РФ материалами, - говорится в пресс-релизе. - Руководство Twitter направило в Роскомнадзор письмо, в котором подтвердило, что полностью разделяет действия ведомства по борьбе с социально опасным контентом и предпримет все необходимые меры по его удалению. Руководство соцсети высказало готовность и заинтересованность в выстраивании конструктивного диалога с Роскомнадзором. Администрация Twitter попросила не предпринимать действий по блокировке Twitter, а также снять действующие ограничения по его работе".

В ведомстве положительно оценили усилия компании.

В начале апреля мировой судья Таганского района Москвы назначил Twitter три штрафа в общей сложности на 8,9 млн рублей по протоколам Роскомнадзора, составленным в связи с тем, что компания не удаляет информацию о несогласованных митингах.