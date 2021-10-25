Минобороны направило в Тульскую область 35 военврачей для борьбы с COVID-19

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Министр обороны Сергей Шойгу распорядился направить в Тульскую область военных врачей, чтобы помочь местным медикам лечить больных с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба военного ведомства.

В Тульской области уже работают 30 военных медиков. Теперь в регион отправят еще 35 специалистов из медицинских подразделений и военно-медицинских организаций Западного военного округа.

В составе врачебно-сестринских бригад находятся военнослужащие, имеющие опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусом. В том числе - реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и другие специалисты, говорится в сообщении.

Помочь тульским врачам военных помог губернатор региона Алексей Дюмин.