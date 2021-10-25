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Госдума отложила на декабрь "правительственный час" с Голиковой

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Совет Госдумы перенес с 16 ноября на декабрь "правительственный час" с вице-премьером Татьяной Голиковой, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин.

Он напомнил, что президент поручил ей как курирующему вице-премьеру до 30 ноября подготовить доклад о борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Чтобы у депутатов была возможность заслушать результаты реализации поручения главы государства, "правительственный час" с участием Голиковой перенесен на декабрь", - сказал Володин.

Вместо Голиковой на пленарном заседании 16 ноября, как ожидается, выступит генпрокурор Игорь Краснов, добавил спикер. Его попросили пригласить депутаты.

Президент Владимир Путин своим указом ввел в России нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости COVID-19. Регионам разрешили продлевать этот период в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 25 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Татьяна Голикова коронавирус Госдума Игорь Краснов Вячеслав Володин

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