В думском комитете заявили, что желательно продлить нерабочий период до двух недель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что для борьбы с ростом заболеваемости COVID-19 лучше было бы продлить объявленный руководством страны период нерабочих дней до двух недель.

"В идеале конечно две: инкубационный период (составляет две недели - ИФ), здесь бессмысленно спорить. Но неделя тоже лучше, чем ничего", - сказал Хубезов в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в среду, отвечая на вопрос, достаточно ли, по его мнению, одной нерабочей недели в России для того, чтобы переломить эпидситуацию.

При этом Хубезов пояснил, что вторая важнейшая задача, которая стоит перед государством – "не убить экономику", поэтому необходим баланс.

"И это не менее важная задача. Понятно, что сохранить жизнь и здоровье – самая важная задача, с этим бессмысленно спорить. Но если у нас не будет хорошо работающей экономики – нам просто не на что будет ни лекарства покупать, ни больницы строить", - добавил Хубезов.

Глава комитета также посетовал на низкую санитарную культуру россиян.

"Меня вот просто поражает – действительно, сейчас понятно: пандемия идет во многом из-за отношения людей. Вот из-за этого невежества, из-за такой низкой санитарной культуры, которую мы здесь сейчас видим. И я уверен, это не соответствует нашей стране. Не соответствует тем людям, которые здесь живут. Но это есть", - сказал он.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работников. В среду глава государства одобрил соответствующие предложения правительства РФ, призванные улучшить эпидобстановку в стране. Руководители регионов при этом вправе продлить этот период нерабочих дней после 7 ноября и начать его раньше 30 октября.

Субъекты малого и среднего предпринимательства и социальные НКО должны будут получить поддержку от государства.