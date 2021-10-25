В Калининградской области ввели локдаун на время нерабочих дней

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Правительство Калининградской области объявило о введении нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября, а также об ограничениях на работу предприятий общепита, розничной торговли, развлекательных и других объектов в этот период.

Как сообщила пресс-служба губернатора, в школах с 28 октября по 7 ноября объявляются каникулы. В детсадах оставят только дежурные групп для детей, чьи родители работают на продолжающих работу предприятиях и организациях. Учреждения среднего специального образования переходят на дистанционное обучение. Организации, оказывающие услуги дополнительного образования, а также спортивной подготовки приостанавливают свою деятельность.

В этот период на всей территории региона будут действовать целый ряд дополнительных ограничений:

- не будут работать предприятия и организации, кроме тех, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена в соответствии с указом президента РФ;

- приостанавливается доступ посетителей на предприятия общепита, но они могут продолжать оказывать услуги в формате "торговля на вынос" и "доставка";

- запрещена работа торговых центров и магазинов непродовольственных товаров любой площади, кроме магазинов, торгующих продуктами питания, детскими товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, а также зоомагазинов.

- учреждения, оказывающие банковские, финансовые и страховые услуги, обязаны на это время перевести не менее 70% своего персонала на удаленный режим работы;

- заселять в гостиницы в эти дни будут только по QR-коду о вакцинации или документу о перенесенном COVID-19 в последние шесть месяцев, либо по ПЦР-тесту, проведенному не ранее, чем за 72 часа до заселения. Рестораны, расположенные в гостиницах, обслуживают только постояльцев.

- матчи футбольного клуба "Балтика" и волейбольного "Локомотива" должны проходить без зрителей;

- МФЦ будут оказывать ограниченный перечень услуг (оформление свидетельств о регистрации рождения, брака и смерти). Также специалисты МФЦ продолжать принимать граждан, которым требуется помощь в работе с порталом госуслуг для получения QR-кода и участия в переписи;

- движение общественного транспорта в приморские города сокращается до утренних и вечерних рейсов.

В настоящее время власти региона завершают работу над пакетом мер поддержки отраслей, деятельность которых в предстоящие нерабочие дни будет приостановлена. Речь идёт как о безвозмездной помощи в виде субсидий, так и льготных займах.

В Калининградской области отмечается резкое ухудшение ситуации с распространяем коронавируса. В течение последней недели число инфицированных растет ежедневно, превысив минувшим днем показатель в 367 человек. В настоящее время в регионе насчитывается почти 8 тыс. больных.

Ранее аналогичные жесткие ограничения на время нерабочих дней были введены в Москве и Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, получили полномочия устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.