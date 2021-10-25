Тульская область вводит QR-коды и ограничения для предприятий общепита и торговли

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Власти Тульской области ввели дополнительные ограничения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

Соответствующие изменения внесены в указ губернатора Алексея Дюмина "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

В частности, для снижения рисков распространения коронавируса с 30 октября по 7 ноября в регионе будет приостановлена работа торговых и торгово-развлекательных центров, рынков и ярмарок, объектов розничной торговли непродовольственными товарами. Исключение составят организации, работающие на доставку и самовывоз.

В этот период будут работать продовольственные магазины, аптеки, салоны связи, торговые точки, реализующие зоотовары, цветы, горюче-смазочные материалы, средства коррекции зрения и реабилитации.

Также продолжат работу нестационарные объекты торговли, расположенные вне торговых (развлекательных) центров, рынков и ярмарок, площадь которых менее 9 кв. м.

Изменится режим работы мест общественного питания. С 30 октября они смогут работать только с 7 до 23 часов (за исключением доставки и самовывоза). Кроме того, в нерабочие дни они будут принимать посетителей при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, срок действия которого три дня.

Для заселения в гостиницы с 30 октября по 7 ноября также потребуется QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или об отрицательном ПЦР-тесте, который действителен три дня.

Для посещения в период нерабочих дней бассейнов, фитнес и тренажерных залов потребуется QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании.

Посещение указанных мест детьми, не достигшими 18 лет, возможно без QR-кода, отметили в пресс-службе.

С 30 октября по 7 ноября не будут работать детские сады, школьные лагеря дневного пребывания, колледжи и техникумы. Исключение составят дежурные группы в детских садах и школах (для учеников начальных классов). Учреждения, которые реализуют программы дополнительного и дополнительного профессионального образования, смогут продолжить работу только с применением дистанционных образовательных технологий или электронного обучения.

Также отменяются концерты, спортивные мероприятия с присутствием зрителей. Не будут работать кинотеатры, расположенные в ТРЦ.

С 27 октября запрещается выезд организованных детских групп за пределы Тульской области.

Жителям старше 60 лет, беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать многолюдные места, и предлагается провести эти нерабочие дни дома.

Работодателям региона рекомендовано перевести на удаленный режим работы работников 60 лет и старше и работников, имеющих хронические заболевания. В том числе - на четыре недели для прохождения вакцинации против COVID-19 и формирования иммунитета.

Также на дистанционный режим работы рекомендуется перевести беременных женщин.

Кроме того, сотрудников, которые только проходят вакцинацию, рекомендовано освободить от работы на два дня с сохранением заработной платы.

Также указ губернатора регламентирует график работы учреждений здравоохранения и культуры Тульской области.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в период с 30 октября по 7 ноября. Руководители субъектов РФ, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в своих регионах, получили полномочия устанавливать дополнительные нерабочие дни до 30 октября или после 7 ноября.