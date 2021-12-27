Суд отклонил иски жителей Пугачева к военным о компенсациях из-за взрывов

Пожар на складе боеприпасов Минобороны РФ. 2011 год. Фото: Константин Ившин/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд Удмуртии отказал жителям села Пугачева в выплате компенсаций морального вреда, который им причинили взрывы боеприпасов на арсенале Минобороны в 2011 и 2018 годах, пишет "Коммерсантъ". У заявителей есть три месяца, чтобы обжаловать отказ в Верховном суде России.

Восемь человек, в том числе трое детей, судятся с военными с 2018 года. Они потребовали компенсации в размере от 300 тысяч до 1,5 млн рублей за психологические и нравственные страдания и стресс, которые им причинили взрывы и пожары в ночь с 2 на 3 июня 2011 года и 16 мая 2018 года.

В ноябре 2020 года Малопургинский суд их требования отклонил, решив, что они не смогли доказать, что им был причинен ущерб. При этом суд назначил экспертизу, которую, как затем выяснилось, провела ненадлежащая организация, и ее результаты не были учтены.

Верховный суд Удмуртии частично удовлетворил апелляции истцов и назначил им компенсации в размере 50–80 тысяч рублей. Это решение Минобороны оспорило в Шестом кассационном суде общей юрисдикции. Этот суд отменил решение о выплатах и направил дело на пересмотр.

В ноябре 2021 года Верховный суд Удмуртии пришел к выводу, что отказ в компенсациях был законным и обоснованным.

Представитель истцов Данил Холодницкий ранее в Мелеузовском районном суде Башкирии отсудил у военных 500 тысяч рублей компенсации морального вреда из-за взрывов в Пугачеве.

Пожар и взрывы на арсенале в Пугачеве летом 2011 года повредили здания в 12 населенных пунктах, находящихся в радиусе 10 км от арсенала. В 2018 году новые взрывы также были вызваны пожаром. В обоих случаях в окрестностях арсенала проводилась эвакуация.

В начале июня 2021 года в МЧС отчитались о расчистке территории бывшего арсенала в Пугачеве более чем на 70%.