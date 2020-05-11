На территории бывшего арсенала в Удмуртии ликвидировали пожар

Взрывы на военном арсенале под Пугачево произошли в июне 2011 года. По данным районных властей, детонация неразорвавшихся взрывоопасных предметов происходила здесь также в 2013, 2015 и 2016 годах.

Днем 16 мая 2018 года на территории бывшей воинской части у поселка Пугачево из-за возгорания травы также началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пострадавших не было, имущество граждан почти не пострадало. Была проведена эвакуация порядка 1400 человек из бывшего военного городка, которые 17 мая вечером вернулись домой. Одиночные взрывы повторились 27 мая, эвакуация населения не проводилась.