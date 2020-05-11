На территории бывшего арсенала в Удмуртии ликвидировали пожар
Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Пожар на территории бывшего артиллерийского арсенала в удмуртском поселке Пугачево ликвидирован, сообщил в понедельник глава Малопургинского района Сергей Юрин.
Как он рассказал "Интерфаксу, группировка сил МЧС остается до обеда, далее снимается.
В минувшую сууботу на территории бывшего артиллерийского арсенала поселка Пугачево в Удмуртии начались взрывы оставшихся частей боеприпасов из-за возгорания травы. Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов.
Площадь пожара составляла 15 га. Часть людей покинули территорию военного городка поселка, на следующий день вернулась обратно.
Взрывы на военном арсенале под Пугачево произошли в июне 2011 года. По данным районных властей, детонация неразорвавшихся взрывоопасных предметов происходила здесь также в 2013, 2015 и 2016 годах.
Днем 16 мая 2018 года на территории бывшей воинской части у поселка Пугачево из-за возгорания травы также началась детонация неразорвавшихся снарядов. Пострадавших не было, имущество граждан почти не пострадало. Была проведена эвакуация порядка 1400 человек из бывшего военного городка, которые 17 мая вечером вернулись домой. Одиночные взрывы повторились 27 мая, эвакуация населения не проводилась.