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Жителям военного городка в удмуртском поселке Пугачево разрешили вернуться домой

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Жителям военного городка удмуртского поселка Пугачево, где накануне на территории бывшего артиллерийского арсенала начался пожар и взрывы, будет разрешено вернуться в свои квартиры в воскресенье после 17:00 по Москве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

"Просьба соблюдать общественный порядок, масочный режим, не создавать толпу", - написал он на своей странице в соцсети.

Юрин добавил, что с этого же времени специалисты начнут запускать в квартиры газ. Для обеспечения общественного порядка бойцы Росгвардии продолжат патрулировать территорию городка до утра 11 мая.

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Как он отметил, пожарные продолжают проливку термоочагов.

Юрин уточнил "Интерфаксу", что никакого ущерба имуществу жителей не зафиксировано.

Накануне на территории бывшего артиллерийского арсенала поселка Пугачево в Удмуртии начались взрывы оставшихся частей боеприпасов из-за возгорания травы. Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов.

Площадь пожара достигала 15 га. Часть людей покинули территорию военного городка поселка.

Удмуртия Пугачево

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