Жителям военного городка в удмуртском поселке Пугачево разрешили вернуться домой

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Жителям военного городка удмуртского поселка Пугачево, где накануне на территории бывшего артиллерийского арсенала начался пожар и взрывы, будет разрешено вернуться в свои квартиры в воскресенье после 17:00 по Москве, сообщил глава Малопургинского района Сергей Юрин.

"Просьба соблюдать общественный порядок, масочный режим, не создавать толпу", - написал он на своей странице в соцсети.

Юрин добавил, что с этого же времени специалисты начнут запускать в квартиры газ. Для обеспечения общественного порядка бойцы Росгвардии продолжат патрулировать территорию городка до утра 11 мая.

Как он отметил, пожарные продолжают проливку термоочагов.

Юрин уточнил "Интерфаксу", что никакого ущерба имуществу жителей не зафиксировано.

Накануне на территории бывшего артиллерийского арсенала поселка Пугачево в Удмуртии начались взрывы оставшихся частей боеприпасов из-за возгорания травы. Районные власти предполагали, что траву могли поджечь "черные копатели", которые воруют с территории металл, оставшийся от снарядов.

Площадь пожара достигала 15 га. Часть людей покинули территорию военного городка поселка.