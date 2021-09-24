Почти половина обучающихся в РФ иностранных студентов не может въехать в страну

Из-за COVID-ограничений они продолжат учиться дистанционно

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - В российских вузах обучается более 316 тыс. иностранцев, почти половина из них не может въехать в РФ из-за ограничений, связанных с COVID-19, поэтому продолжит обучаться дистанционно, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

"По мониторингу Минобрнауки России, общее число иностранных обучающихся всех уровней и форм обучения - более 316 тысяч человек, из них за рубежом сейчас находятся примерно половина - свыше 145 тысяч человек", - сообщили "Интерфаксу" в ведомстве в пятницу.

Для не въехавших в РФ иностранных студентов учебный процесс в вузах организуют с использованием дистанционных образовательных технологий, уточнили в ведомстве.

В Минобрнауки добавили, что на данный момент 95,3% вузов РФ проводят образовательную деятельность в очном или смешанном формате.

Афганские студенты

В Минобрнауки также сообщили, что более 900 афганских студентов российских вузов находятся за пределами России, при этом из них только 529 человек получили визы для въезда в РФ.

"Количество студентов из Афганистана, находящихся в настоящее время за пределами России, - более 900 человек, из них зачисленных на первый курс - 381 человек. По информации, полученной от посольства РФ в Афганистане, по состоянию на 20 сентября, оформлено 529 виз на въезд студентов в Россию", - заявили в ведомстве.

При этом в министерстве отметили, что "в связи с продолжающейся напряженной общественно-политической обстановкой в Афганистане, въезд в Россию на данный момент не осуществляется". "Прибытие студентов ожидается до конца сентября 2021 года", - добавили там.

Кроме того, уточнили в министерстве, по данным информационно-аналитической системы "Мониторинг" Минобрнауки, на 15 сентября в России находится более 1 тыс. студентов и зачисленных на подготовительный факультет граждан Афганистана.

Проблемы у иностранных студентов в РФ из-за пандемии

В 2020-2021 учебном году большинство иностранных студентов не могли вернуться для продолжения обучения в РФ из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В конце августа оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ поддержал инициативу Минобрнауки и снял последние ограничения для въезда студентов в Россию, разрешив вернуться в вузы тем, кто проживает в странах, с которыми РФ пока не возобновила авиасообщение.

При этом каждый вуз должен составить список своих студентов - иностранцев и направить ходатайства на оказание визовой поддержки для учащихся в территориальные органы МВД, а Минобрнауки России - в МИД.

Кроме того, образовательные организации также должны обеспечить проведение вакцинации иностранных учащихся.