В Историческом музее сочли решение по "скифскому золоту" угрозой для межмузейного обмена

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Решение Апелляционного суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине нарушает основной принцип межмузейного обмена, заявил "Интерфаксу" директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

"Решение суда Амстердама создает негативный прецедент, когда нарушается основной принцип межмузейного обмена - предметы должны вернуться в тот музей, откуда они были выданы. Музейные ценности не могут быть инструментом давления и манипулирования для политиков. Столь ангажированные судебные решения в конечном счете поставят крест на межмузейном обмене", - сказал Левыкин, комментируя решение суда.

Апелляционный суд Амстердама во вторник вынес решение о том, что "скифское золото" должно быть передано Украине.

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - в бытность полуострова в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".

Полуостров после регионального референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из 2 тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" принадлежит Украине и должно быть возвращено в Киев.

Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.