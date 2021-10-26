Глава Крыма назвал "фиговым листком" судебное решение по "скифскому золоту"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Решение апелляционного суда Амстердама о передаче Украине "скифского золота" - коллекции артефактов из четырех крымских музеев - является предвзятым и ожидаемым, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Возмутительное, несправедливое и неправовое решение, хотя и ожидаемое, учитывая предвзятость европейских судов и их враждебное отношение к России и Крыму. По сути, это "фиговый листок", прикрывающий наглый рейдерский захват. Скифское золото найдено в крымской земле, где оно пролежало многие сотни лет, эти ценности являются неотъемлемой частью исторического и культурного наследия Крыма, достоянием всех крымчан, они должны быть возвращены в фонды крымских музеев. Этого требуют и право, и справедливость", - написал Аксенов во вторник на своей странице во "Вконтакте".

По его мнению, суд руководствовался не правом, а политикой, "пошел на поводу у истеричных требований представителей киевского режима".

"Считаю, что борьба за возвращение на родину ценностей, которые по праву принадлежат народам Крыма, должна быть продолжена", - добавил глава региона.