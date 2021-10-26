Слуцкий назвал культурным рейдерством решение суда Амстердама по "скифскому золоту"

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий охарактеризовал решение суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине как культурное рейдерство.

"По сути, это такая разновидность культурного рейдерства, помноженного на русофобию. У крымчан просто украдено национальное культурное достояние. В деле о передаче коллекции "золота скифов" суд Амстердама встал на сторону политики, а не правды", - сказал "Интерфаксу" во вторник Слуцкий.

Он считает, что "решение суда Нидерландов о передаче "скифского золота" Украине - политизированный и ангажированный вердикт, который ничего не имеет общего со справедливостью".

Слуцкий отметил, что "скифское золото" находилось в Крыму еще задолго до того, как полуостров вообще стал иметь какое-то отношение к Украине.

"Так в сентябре 2019 года крымские музеи представили в суд дополнительные сведения о праве собственности на артефакты, включая акты о приемке находок в музейные коллекции, а также фотодокументы, подтверждающие, что экспонаты находились в музеях Крыма еще до передачи полуострова Украинской ССР в 1954 году. Однако суд не принял во внимание очевидного", - сказал глава комитета.

Апелляционный суд Амстердама во вторник вынес решение о том, что "скифское золото" должно быть передано Украине.

"Скифское золото"

Четыре крымских музея - Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и Национальный заповедник "Херсонес Таврический" - в бытность полуострова в составе Украины направили в 2013 году в Бонн, а потом в Амстердам выставку "Крым - золотой остров в Черном море".

Полуостров после регионального референдума в марте 2014 года вошел в состав России. Поскольку Нидерланды не признают присоединение Крымского полуострова к России, возник вопрос, кому возвращать коллекцию "скифского золота", состоящую из 2 тысяч предметов, после закрытия выставки в августе 2014 года. Окружной суд Амстердама в декабре 2016 года постановил, что "скифское золото" должно быть возвращено в Киев.

Крымские музеи в январе 2017 года подали апелляционную жалобу. Слушания начались в Апелляционном суде Амстердама в марте 2019 года, вынесение окончательного решения несколько раз переносилось.

Оценочная страховая стоимость "скифского золота" составляет около 2 млн евро, реальная - намного выше, заявляла ранее министр культуры Крыма Арина Новосельская.