Решетников сообщил о рисках снижения экспорта угля в Европу к 2030 году

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU -Европейские доктрины в отношении ограничения потребления угля несут риски для экспорта угля из РФ, в перспективе до 2030 года ожидается его некоторое снижение, параметры энергостратегии в этой части нуждаются в корректировке, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"С точки зрения долгосрочной перспективы - 2050-2060 годы - я не думаю, что текущая ситуация с энергокризисом в Европе на эту перспективу повлияет. В то же время вопрос 2030 года становится достаточно актуальным - в европейском зеленом курсе на 2030 год заложено сокращение потребление угля на 70% - такие достаточно ощутимые параметры. И здесь мне кажется, что Европа еще будет анализировать сложившуюся ситуацию, которая, во-первых, еще никуда не делась - цены аномально высоки, и вопросы зимы, я думаю, что коллеги весной, наверное, проанализируют, и мы получим какие-то драфты ответов", - ответил он на вопрос, как энергокризис в Европе может повилять на сроки энергоперехода.

"Наверное, ожидать, что сейчас кто-то развернется и тему, связанную с углеродной нейтральностью, с климатом снимет - нет, не будет. Но, очевидно, эта повестка будет определенным образом как-то модифицироваться. Как она будет модифицироваться? Ответы могут быть разными. Мы готовы быть частью этого ответа. Но, очевидно, что в этом ответе нужна взаимная гарантия вложения инвестиций - когда спотовые рынки, то есть потребление, то нет, конечно, очень тяжело инвестировать", - сказал министр.

"Многие эксперты говорят о том, что та ситуация, которая сложилась - это итог последних лет, что не надо инвестировать в углеводороды. Мне кажется, что здесь технологически переоценили возможности ВИЭ, потому что ВИЭ все-равно нуждается в балансировке", - добавил он.

"Балансировать можно либо технологиями крупного накопления, которые пока недоступны, может, им станет водород. Либо надо балансировать какими-то углеводородами. Причем самый эффективный - это газ и трубопроводный газ и СПГ. Поэтому в наших энергорасчетах и нашем энергобалансе мы видим, что к 2030 году риски по углю существуют - закладываем небольшое сокращение экспорта угля при тех сценариях, что есть, ориентируясь как раз на европейские доктрины, но потребление газа, особенно СПГ газа, будет расти, это во всех сценариях и в нашей энергостратегии она заложена. В этой части она (энергостратегия - ИФ) неизменна. Если по углю придется пересматривать, очевидно, параметры, то здесь (по газу - ИФ) нет", - отметил Решетников.