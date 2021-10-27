Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Татарстан выплатил 1 млн руб. семье девушки, погибшей при взрыве в Набережных Челнах

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство Татарстана оказало материальную помощь семье погибшей и пострадавшим при взрыве дома в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба главы республики во среду.

Семье погибшей девушки выплачен 1 млн рублей, пострадавшие в зависимости от степени тяжести травм получат выплаты в сумме до 100 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а также выплаты для компенсации утраченного имущества.

Также будут проведены работы по восстановлению разрушенной части многоквартирного дома.

Взрыв газа произошел 25 октября на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах, четыре квартиры на четвертом и пятом этажах были полностью разрушены. В результате взрыва пострадали пять человек, одна пострадавшая - 22-летняя девушка - позже умерла в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Татарстан Набережные Челны

Новости по теме

Новости

Минздрав Израиля предложил Мурашко создать группу по взаимному признанию привитых

Сбежавший из психбольницы член банды Басаева объявлен в федеральный розыск

Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве 8-летней дочери

Пандемия коронавируса

В РФ не планируют вводить запрет на путешествия граждан в период нерабочих дней

В РФ не планируют вводить запрет на путешествия граждан в период нерабочих дней

Вероятный пособник боевиков ИГ задержан в Вологде

Анатолий Карпов в третий раз стал депутатом Госдумы

Пандемия коронавируса

В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека

В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека

Сбербанк в нерабочие дни продолжит обслуживать розничных клиентов в обычном режиме

Сбербанк в нерабочие дни продолжит обслуживать розничных клиентов в обычном режиме

FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа

FT сообщила о предложении Москвы Кишиневу отказаться от ассоциации с ЕС ради газа
Пандемия коронавируса

Голикова сказала, что период нерабочих дней будет коротким при соблюдении ограничений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код