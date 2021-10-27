Татарстан выплатил 1 млн руб. семье девушки, погибшей при взрыве в Набережных Челнах

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Правительство Татарстана оказало материальную помощь семье погибшей и пострадавшим при взрыве дома в Набережных Челнах, сообщает пресс-служба главы республики во среду.

Семье погибшей девушки выплачен 1 млн рублей, пострадавшие в зависимости от степени тяжести травм получат выплаты в сумме до 100 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а также выплаты для компенсации утраченного имущества.

Также будут проведены работы по восстановлению разрушенной части многоквартирного дома.

Взрыв газа произошел 25 октября на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах, четыре квартиры на четвертом и пятом этажах были полностью разрушены. В результате взрыва пострадали пять человек, одна пострадавшая - 22-летняя девушка - позже умерла в больнице.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).