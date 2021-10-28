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Взорвавшийся дом в Набережных Челнах пообещали восстановить

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах начали восстанавливать жилой дом, частично разрушенный взрывом газе 25 октября, президент Татарстана Рустам Минниханов поручил провести ремонт в короткие сроки, чтобы жильцы могли вернуться домой, сообщила руководитель пресс-службы руководителя республики Лилия Галимова.

Сейчас, по ее словам, сотрудники Министерства строительства региона обследуют дом здание.

Также Галимова напомнила, что правительство Татарстана выплатило семье погибшей девушки 1 млн рублей и компенсации от 100 до 300 тысяч рублей пострадавшим при взрыве. Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей, а также выплаты компенсаций за утраченное имущество.

Взрыв газа в квартире на четвертом этаже пятиэтажки вызвал частичное обрушение крыши и межэтажных перекрытий. Оказались разрушены несколько квартир на двух верхних этажах. Пострадали пять человек. 22-летняя девушка умерла в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК). Следствие выяснило, что хозяин взорвавшейся квартиры состоял на учете у нарколога и с 2010 года был отключен от газоснабжения. Проверяются версии, по которым взрыв мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению либо из-за неправильной эксплуатации газового оборудования.

Набережные Челны Татарстан Лилия Галимова СКР Рустам Минниханов

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