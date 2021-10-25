Возбуждено уголовное дело о взрыве газа в жилом доме в Набережных Челнах

Фото: Римма Мухаметзянова/ТАСС

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в 48-м комплексе Набережных Челнов, сообщили в СК. Дело расследуется по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК).

По данным следствия, в доме из-за взрыва обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей. Сведения о пострадавших ведомство продолжает уточнять.

Взрыв произошел в квартире на четвертом этаже в 17:30, сообщили ранее в МЧС. Взрывом повредило восемь квартир, выбило стекла в окнах подъезда. В МЧС сообщали о четверых пострадавших и о том, что под завалами оставались люди. С ними был установлен контакт, их спасают.

"По неподтвержденной информации, под завалами остаются два человека: женщина, которая просит о помощи из квартиры на четвертом этаже, и 70-летний Владимир Рочёв, в квартире которого, предположительно, и произошел взрыв", - сообщил телеграм-канал агентства Татарстана по делам печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

По предварительным данным источника "Интерфакса", причиной взрыва могла быть утечка газа из неисправного шланга в квартире.