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В Набережных Челнах взрывом разрушило несколько квартир в пятиэтажке

Под завалом могут быть люди

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - В Набережных Челнах в жилом пятиэтажном доме произошел взрыв газа, обрушились перекрытия четвертого и пятого этажей, сообщил информированный источник "Интерфакса".

По его предварительным сведениям, газ взорвался в квартире на четвертом этаже. Пострадали люди. Под завалами могли оказаться несколько человек, сказал собеседник агентства.

"Устанавливаются списки жильцов, несколько человек не выходят на связь. Это жильцы квартир на четвертом этаже. Возможно, они под завалами", - сказал он.

В МЧС вскоре подтвердили факт взрыва и обрушение перекрытий в доме.

Набережные Челны Татарстан МЧС

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