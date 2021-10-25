Умерла одна из пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных Челнах

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Скончалась девушка, которую доставили в больницу в состоянии клинической смерти, после взрыва газа в жилом доме в Татарстане, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

Ранее министр здравоохранения Татарстана сообщал, что 22-летняя девушка была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти, ее удалось вывести из этого состояния. У нее были тупая травма живота, грудной клетки, ушиб головного мозга. За ее жизнь боролись врачи.

В тяжелом состоянии находятся еще двое пострадавших при взрыве дома - 70-летний мужчина, у которого 70% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника, переломы ребер, и молодой человек 2004 года рождения. У него травма малого таза, позвоночника, грудной клетки и ушиб головного мозга.

Еще один пострадавший - мальчик 2010 года рождения - в состоянии легкой степени тяжести. У него ушибы мягких тканей.

Сообщалось также, что после стабилизации состояния пострадавших будет решаться вопрос об их транспортировке в клиники Казани.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах. В результате были разрушены шесть квартир на четвертом и пятом этажах, в которых проживали 14 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).