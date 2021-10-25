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Умерла одна из пострадавших при взрыве газа в доме в Набережных Челнах

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Скончалась девушка, которую доставили в больницу в состоянии клинической смерти, после взрыва газа в жилом доме в Татарстане, сообщили журналистам в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

В РоссииПострадавшая от взрыва в Набережных Челнах девушка находится в крайне тяжелом состоянииЧитать подробнее

Ранее министр здравоохранения Татарстана сообщал, что 22-летняя девушка была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти, ее удалось вывести из этого состояния. У нее были тупая травма живота, грудной клетки, ушиб головного мозга. За ее жизнь боролись врачи.

В тяжелом состоянии находятся еще двое пострадавших при взрыве дома - 70-летний мужчина, у которого 70% ожогов поверхности тела, компрессионный перелом позвоночника, переломы ребер, и молодой человек 2004 года рождения. У него травма малого таза, позвоночника, грудной клетки и ушиб головного мозга.

Еще один пострадавший - мальчик 2010 года рождения - в состоянии легкой степени тяжести. У него ушибы мягких тканей.

Сообщалось также, что после стабилизации состояния пострадавших будет решаться вопрос об их транспортировке в клиники Казани.

Взрыв газа произошел вечером в понедельник на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах. В результате были разрушены шесть квартир на четвертом и пятом этажах, в которых проживали 14 человек.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Татарстан Набережные Челны

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