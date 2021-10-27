Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Суд оставил в СИЗО калининградских врачей по резонансном делу о смерти младенца

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить меру пресечения арестованным врачам из Калининграда Елене Белой и Элине Сушкевич на время пересмотра дела об убийстве младенца, по которому они проходят в качестве обвиняемых.

Адвокаты фигуранток настаивали на том, что законных оснований для их содержания под арестом не имеется.

Мособлсуд в настоящее время рассматривает резонансное дело врачей, изначально оправданных на основании вердикта присяжных. Оправдательный приговор Калининградского областного суда в мае нынешнего был отменен Первым апелляционным судом.

И.о. главврача городского роддома №4 Белая обвиняется в организации убийства, врач анестезиолог-реаниматолог Сушкевич - в убийстве.

Согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился недоношенный ребенок массой тела 700 гр. Следствие утверждало, что Белая, получив информацию о рождении ребенка в тяжелом состоянии, решила его убить, чтобы не допустить ухудшения статистики и негативного влияния на ее дальнейшее назначение на должность главного врача.

По указанию Белой, считает следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате чего наступила его смерть.

Далее якобы по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

Белая и Сушкевич не признают вину.

Во время следствия в поддержку врачей выступили многие известные доктора, Российское общество неонатологов: отмечалось, в частности, что во всем мире выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела - 700 гр. на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца.

Калининградская область Елена Белая Элина Сушкевич

Новости по теме

Новости

ГИБДД сведет к минимуму контакты с водителями в нерабочие дни

ГИБДД сведет к минимуму контакты с водителями в нерабочие дни
Пандемия коронавируса

Путин выступил за разработку процедуры взаимного признания сертификатов о вакцинации

Матвиенко предложила передать безнравственные шоу "специальным телеканалам"

Матвиенко предложила передать безнравственные шоу "специальным телеканалам"
Пандемия коронавируса

Минздрав Израиля предложил Мурашко создать группу по взаимному признанию привитых

Сбежавший из психбольницы член банды Басаева объявлен в федеральный розыск

Сбежавший из психбольницы член банды Басаева объявлен в федеральный розыск

Жительницу Свердловской области заподозрили в убийстве 8-летней дочери

Пандемия коронавируса

В РФ не планируют вводить запрет на путешествия граждан в период нерабочих дней

В РФ не планируют вводить запрет на путешествия граждан в период нерабочих дней

Вероятный пособник боевиков ИГ задержан в Вологде

Анатолий Карпов в третий раз стал депутатом Госдумы

Пандемия коронавируса

В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека

В РФ от коронавируса за сутки скончались рекордные 1 123 человека
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });