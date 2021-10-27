Суд оставил в СИЗО калининградских врачей по резонансном делу о смерти младенца

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить меру пресечения арестованным врачам из Калининграда Елене Белой и Элине Сушкевич на время пересмотра дела об убийстве младенца, по которому они проходят в качестве обвиняемых.

Адвокаты фигуранток настаивали на том, что законных оснований для их содержания под арестом не имеется.

Мособлсуд в настоящее время рассматривает резонансное дело врачей, изначально оправданных на основании вердикта присяжных. Оправдательный приговор Калининградского областного суда в мае нынешнего был отменен Первым апелляционным судом.

И.о. главврача городского роддома №4 Белая обвиняется в организации убийства, врач анестезиолог-реаниматолог Сушкевич - в убийстве.

Согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился недоношенный ребенок массой тела 700 гр. Следствие утверждало, что Белая, получив информацию о рождении ребенка в тяжелом состоянии, решила его убить, чтобы не допустить ухудшения статистики и негативного влияния на ее дальнейшее назначение на должность главного врача.

По указанию Белой, считает следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате чего наступила его смерть.

Далее якобы по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

Белая и Сушкевич не признают вину.

Во время следствия в поддержку врачей выступили многие известные доктора, Российское общество неонатологов: отмечалось, в частности, что во всем мире выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела - 700 гр. на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%.

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль высказал мнение, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца.