Рошаль в свете дела калининградских врачей вспомнил, что такого не было с 1953 года

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль попросил президента РФ Владимира Путина обратить внимание на резонансное дело калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного.

"Я должен выполнить просьбу сообщества врачебного и сказать, что нужно очень внимательно посмотреть на то, что происходит в Калининграде, когда двух врачей судят за убийство",- сказал Рошаль, выступая на церемонии вручения президентом медали "Герой труда Российской Федерации".

Он отметил, что "такого не было в России с 1953 года".

"Я не хочу давить на суд, но я хочу сказать, что готов выступить там и пояснить, почему это все неправильно", - подчеркнул Рошаль.

Умерший ребенок

В ноябре 2018 года после смерти новорожденного и.о. главврача калининградского роддома Елене Белой было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. В июне 2019 года СК РФ возбудил еще одно уголовное дело - по статье об организации убийства малолетнего. Суд отправил ее под домашний арест.

По данным ведомства, в роддом поступила женщина, которая на раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика массой около 700 граммов. По версии следствия, прогнозируя летальный исход недоношенного младенца, Белая приняла решение "убить новорожденного".

Для чего привлекла врача-неонатолога Элину Сушкевич, которую теперь обвиняют в убийстве малолетнего группой лиц по предварительному сговору. Она также находится под домашним арестом.

История с обвинением врачей вызвала широкий общественный резонанс, в поддержку врачей выступили как калининградские коллеги Сушкевич и Белой, так и представители медицинского сообщества со всей страны, а также родители малышей, которых спасли врачи.

В суде сообщили, что формирование коллегии присяжных заседателей в закрытом судебном заседании продолжится 2 июля.