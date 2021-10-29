Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу врача Сушкевич

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Глава СК России Александр Бастрыкин отреагировал на открытое письмо президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в защиту врача из Калининграда Элины Сушкевич, обвиняемой в убийстве ребенка в роддоме, потребовав представить повторный доклад об установленных в ходе следствия обстоятельствах.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчиненных сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах, а также представить обоснование избрания в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщается на сайте СКР.

Рошаль опубликовал в СМИ открытое письмо, в котором говорится о "необходимости прекращения уголовного преследования в отношении врача-неонатолога регионального перинатального центра города Калининграда, обвиняемой в убийстве ребенка в роддоме".

В настоящий момент уголовное дело в отношении медицинского работника рассматривается в Московском областном суде.

27 октября сообщалось, что первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался смягчить меру пресечения врачам из Калининграда Елене Белой и Сушкевич, заключенным под стражу на время пересмотра дела об убийстве младенца, по которому они проходят в качестве обвиняемых. Как сообщили "Интерфаксу" в суде, апелляционная инстанция отклонила жалобы адвокатов Белой и Сушкевич, которые настаивали на том, что законных оснований для их содержания под арестом не имеется.

Белая и Сушкевич были заключены под стражу по ходатайству государственного обвинения. Сейчас они находятся в московском СИЗО-6 ("Печатники").

Мособлсуд в настоящее время рассматривает резонансное дело врачей, изначально оправданных на основании вердикта присяжных. Оправдательный приговор Калининградского областного суда в мае нынешнего был отменен Первым апелляционным судом.

И.о. главврача городского роддома №4 Белая обвиняется в организации убийства, врач анестезиолог-реаниматолог Сушкевич - в убийстве.

Согласно фабуле дела, в ноябре 2018 года в родильном доме у женщины родился недоношенный ребенок массой тела 700 гр. Следствие утверждало, что Белая, получив информацию о рождении ребенка в тяжелом состоянии, решила его убить с целью не допустить ухудшения статистики и негативного влияния на ее дальнейшее назначение на должность главного врача. По версии обвинения, для убийства Белая привлекла Сушкевич, которая прибыла в составе реанимационной бригады для оказания ребенку медицинской помощи и дальнейшей его транспортировки в перинатальный центр.

По указанию Белой, установило следствие, Сушкевич ввела смертельную дозу лекарственного препарата "Магния сульфат" новорожденному, в результате чего наступила его смерть. Далее якобы по указанию Белой в историю родов были внесены заведомо ложные сведения о том, что имел место факт интранатальной смерти, то есть гибель плода.

Белая и Сушкевич не признают вину.

Во время следствия в поддержку врачей выступили многие известные доктора, Российское общество неонатологов: отмечалось, в частности, что во всем мире выживаемость младенцев с экстремально низкой массой тела - 700 гр. на 24-й неделе беременности не превышает 5-10%.

Рошаль высказал мнение, что судмедэксперты могли ошибиться в выводах о причинах смерти младенца.