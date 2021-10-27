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ФССП взыщет с Навального долги по искам Пригожина и блогера Жирухина

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Федеральная служба судебных приставов намерена принудительно взыскать с осужденного Алексея Навального дополнительно более 640 тысяч рублей по искам блогера Алексея Жирухина и бизнесмена Евгения Пригожина.

В банке данных исполнительных производств ФССП говорится, что 28 сентября в отношении Навального возбуждено дело на основании исполнительного листа Люблинского районного суда Москвы на сумму 143,2 тысячи рублей. Суд присудил Жирухину компенсацию по иску о нарушении авторских прав за использование его фотографий.

2 сентября против политика было начато производство о взыскании 500,6 тысячи рублей по иску Евгения Пригожина.

Пригожин подал к Навальному и его сторонникам несколько исков. Все они касаются высказываний оппозиционеров в социальных сетях и на YouTube. Сумма исковых требований уже превышает 70 млн рублей.

6 июля 2021 года Мосгорсуд отказался удовлетворить жалобу Навального на решение об удалении из интернета сведений, порочащих честь и достоинство Пригожина, и выплате ему компенсации в полмиллиона рублей.

Общий долг Навального, который пытаются взыскать с него приставы, на настоящий момент составляет почти 31,5 млн рублей.

С середины марта Навальный отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше" в исправительной колонии в городе Покров.

ФССП Алексей Навальный Евгений Пригожин Алексей Жирухин Люблинский суд

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