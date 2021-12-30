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Пригожин попросил завести на Шендеровича уголовное дело

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Юридическая служба компании Евгения Пригожина "Конкорд" сообщила, что направила в отдел полиции "Сокольники" в Москве заявление о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении писателя Виктора Шендеровича. Копия заявления от имени Пригожина приложена к посту во "ВКонтакте".

Заявление связано с высказываниями Шендеровича в эфире "Эха Москвы", которые петербрургский суд признал не соответствующими действительности.

"Обращаем внимание, что все журналисты, позволяющие себе грубые, циничные и недостоверные высказывания в отношении Евгения Викторовича, будут привлекаться не только к финансовой, но и к уголовной ответственности", - предостерегли в "Конкорде".

Из заявления следует, что Пригожин оспаривает утверждения о том, что он спонсирует ЧВК "Вагнер" и является убийцей.

24 декабря Приморский суд Петербурга признал эти утверждения не соответствующими действительности, обязал "Эхо" и Шендеровича их удалить и опровергнуть, а также взыскал с радиостанции 1 млн рублей, а с писателя - 100 тысяч рублей.

Главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов говорил, что радиостанция обжалует это решение.

Евгений Пригожин Конкорд ЧВК Вагнер Москва МВД Петербург Приморский суд Эхо Москвы Виктор Шендерович

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