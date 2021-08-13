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С Волкова взыскали 500 тысяч рублей по иску Пригожина

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Суд в Твери удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина и взыскал с оппозиционера Леонида Волкова полмиллиона рублей за распространение недостоверных и порочных сведений в соцсетях.

"Пролетарский районный суд города Твери удовлетворил требования Евгения Викторовича Пригожина к Леониду Волкову о признании недостоверными и порочащими сведений, распространенных ответчиком на личных страницах в Фейсбук и Твиттер (дело 02-1109/2021).По результатам рассмотрения суд обязал ответчика выплатить компенсацию морального вреда в размере 500 000 рублей",- сообщает пресс-служба компании Пригожина "Конкорд".

Так как Волков находится в федеральном розыске, в целях соблюдения прав ответчика суд обеспечил представление его интересов адвокатом за счет государства, добавили в компании.

Пригожин подал несколько исков к оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам. Все они касаются высказываний оппозиционеров в социальных сетях и на YouTube. Сумма исков к настоящему времени превышает 70 млн рублей.

Волков, соратник и руководитель сети региональных штабов Навального ("Штабы Навального" признаны в РФ экстремистскими организациями), в настоящий момент находится не в России. В феврале Басманный суд Москвы заочно арестовал Волкова на два месяца. Он является фигурантом уголовного дела о вовлечении детей в протесты.

Леонид Волков Евгений Пригожин Алексей Навальный

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