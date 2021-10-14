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Темпы вакцинации в Башкирии выросли на треть после введения QR-кодов

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Увеличение объемов вакцинации от короновирусf фиксируется в Башкирии после введения "антиковидных" ограничений, сообщила в четверг пресс-служба главы региона со ссылкой на вице-премьера - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

"Люди начали активно прививаться. Недельный рост составил 37%", - цитирует пресс-служба Забелина.

По его данным, за минувшие сутки привились более 29,4 тыс. человек, из них первым компонентом - около 20,1 тыс. человек. На 14 октября всего в регионе первым компонентом вакцины привиты более 1 млн 374 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию свыше 1 млн 238 тыс. человек. Сейчас в республике работают 145 прививочных пунктов, в том числе мобильные в торговых центрах Уфы.

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Вместе с тем, по словам Забелина, заболеваемость коронавирусом в регионе продолжает расти. За прошлые сутки выявлено 652 новых случая, скончались 36 пациентов. Общее число заболевших превысило 74,8 тыс. человек.

"В больницах развернуто 8 105 коек, из которых 2 тысячи - за последние две недели. Свободный коечный фонд составляет 10 процентов. Настораживает рост заболевших в приграничных районах - на юге, западе и севере республики", - отметил министр.

Ограничения в регионе

С 4 октября в регионе начали действовать антиковидные ограничения, введенные из-за роста заболеваемости. С этого дня посещение государственных учреждений культуры и массовых спортивных мероприятий возможно только при наличии сертификата о вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.

С 12 октября аналогичные требования начали действовать в торговых центрах, частных музеях, выставочных залах, библиотеках, кинотеатрах, концертных залах, междугородних автобусах и пригородном поезде "Орлан", с 18 октября они распространятся на салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).

После 27 октября ПЦР-тесты на COVID-19 для посещения этих объектов принимать перестанут.

Также в регионе введен режим обязательной самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, не прошедших вакцинацию.

Башкирия коронавирус

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