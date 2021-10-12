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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

В Башкирии не привившихся пожилых обязали самоизолироваться

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил, что по просьбам главврачей вводит в республике с 13 октября режим обязательной самоизоляции для людей возрастом 65 лет и старше, которые не привились от коронавируса.

"Вы знаете, ко мне обратились руководители госпиталей (...) и попросили ввести нормы по самоизоляции для пожилых людей, потому что именно они являются самыми уязвимыми, - сказал он на оперативном совещании. - Это касается тех, кто не вакцинирован".

Хабиров также напомнил, что с 12 октября в регионе начал действовать второй пакет антиковидных ограничений, введенных из-за роста заболеваемости. С этого дня зайти в торговые центры, частные музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, концертные залы, междугородние автобусы и пригородный поезд "Орлан" можно только с сертификатом о вакцинации, справкой о перенесенном COVID-19 или отрицательным результатом ПЦР-теста.

С 18 октября эти ограничения распространятся на салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, рестораны и кафе (если в них более 50 посадочных мест).

С 4 октября в республике действуют ограничения для государственных учреждений культуры и массовых спортивных мероприятий.

Хабиров вводил режим самоизоляции для пожилых и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, с ноября 2020 по апрель 2021 года.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Башкирия Радий Хабиров коронавирус

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