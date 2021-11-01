Компании получили штрафы за неудаление контента на 187 млн рублей с начала года

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - С начала 2021 года интернет-компании получили штрафы за неудаление запрещенного законом контента в общей сложности на 187 млн рублей, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Так, суды оштрафовали Facebook за эти нарушения на 70 млн рублей, Twitter - на 38,4 млн рублей, Telegram - на 35 млн рублей, Google - на 32,5 млн рублей, TikTok - на 4,1 млн рублей, "Одноклассники" - на 4 млн рублей, "ВКонтакте" - на 3 млн рублей.

В 2020-2021 годах МВД и Роскомнадзор добились внесения в Единый реестр запрещенной информации 84 569 сайтов и отдельных страниц с информацией о распространении наркотиков. В частности, 4 179 из запрещенных ресурсов были в Telegram, а еще 10 498 представляли собой специализированные сайты.

За тот же период РКН добился удаления 129 125 ссылок на данные о наркотиках, обращаясь напрямую к администраторам интернет-площадок, без внесения соответствующих ресурсов в реестр запрещенных.