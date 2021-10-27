Обвиняемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи задержан в Белоруссии

По данным источника "Интерфакса", задержанный признался в убийстве и вскоре будет передан российской стороне

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Андрей Скрипкин, задержанный в Белоруссии по подозрению в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи на западе Москвы, сознался в преступлении, в ближайшее время будет передан российским правоохранительным органам, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На допросе у белорусского следователя Скрипкин дал признательные показания. По его словам, убийство не было спланировано и произошло спонтанно", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что со слов Скрипкина, тот пришел к Яхонтову "обсуждать финансовые дела".

"Диалог постепенно перешел в конфликт, завязалась драка, в ходе которой Скрипкин повалил Яхонтова, связал его, а затем и всех членов семьи. Не добившись от Яхонтова выполнения своих требований, Скрипкин расправился со всеми членами семьи и уехал на автомобиле в Белоруссию", - сказал источник.

В ближайшее время Скрипкин будет передан российской стороне, добавил он.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее в среду Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина.

По данным источника агентства, незадолго до этого Скрипкин был задержан в Белоруссии и допрошен.

Собеседник отметил, что Скрипкин является бывшим партнером Яхонтова по бизнесу.

Накануне в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти были обнаружены тела бывшего замруководителя московского филиала "Смоленского банка" Михаила Яхонтова, его 39-летней супруги Антонины Носыревой и их 8-летнего сына Глеба.

Столичные следователи расследуют уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По словам источника, Яхонтов-старший в 2019 году был приговорен к шести годам лишения свободы по уголовному делу от 2016 года о преднамеренном банкротстве и выводе средств за рубеж. Он вышел на свободу в 2020 году.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в июне этого года приставы возбудили в отношении Яхонтова исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд рублей по решению Тверского суда Москвы от 2019 года.