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СК Белоруссии подтвердил гибель в СИЗО подозреваемого в убийстве экс-банкира в Москве

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии подтвердил факт гибели в следственном изоляторе в Витебске подозреваемого в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи в Москве.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе СК, ведомство проверяет обстоятельства гибели в ИВС 55-летнего подозреваемого в убийстве.

"Следственно-оперативная группа сейчас проводит осмотр в изоляторе. В настоящее время полученные данные указывают на то, что имело место самоубийство", - заявили в пресс-службе.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" информированный источник, Андрей Скрипкин, задержанный в Белоруссии по подозрению в убийстве Яхонтова и его семьи на западе Москвы, совершил суицид в белорусском следственном изоляторе вчера, 27 октября, вечером.

Накануне источник сообщил, что на допросе у белорусского следователя Скрипкин признался в преступлении. "По его словам, убийство не было спланировано и произошло спонтанно", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что со слов Скрипкина, тот пришел к Яхонтову обсуждать финансовые дела, диалог постепенно перешел в конфликт. "Завязалась драка, в ходе которой Скрипкин повалил Яхонтова, связал его, а затем и всех членов семьи. Не добившись от Яхонтова выполнения своих требований, Скрипкин расправился со всеми членами семьи и уехал на автомобиле в Беларусь", - сказал источник.

В среду Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина по обвинению в убийстве (ч. 2 ст. 105) Яхонтова, его супруги и их малолетнего сына. По данным источника агентства, незадолго до этого Скрипкин был задержан в Белоруссии и допрошен.

Собеседник отметил, что Скрипкин является бывшим партнером Яхонтова по бизнесу.

Убийство семьи экс-банкира в Москве

Тела бывшего замруководителя московского филиала "Смоленского банка" Яхонтова, его 39-летней супруги Антонины Носыревой и их 8-летнего сына были обнаружены 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По словам источника, Яхонтов в 2019 году был приговорен к шести годам лишения свободы по уголовному делу от 2016 года о преднамеренном банкротстве и выводе средств за рубеж. Он вышел на свободу в 2020 году.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", в июне этого года приставы возбудили в отношении Яхонтова исполнительное производство о принудительном взыскании более 8,4 млрд рублей по решению Тверского суда Москвы от 2019 года.

Белоруссия Витебск Михаил Яхонтов Москва

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