Следствие попросило арестовать экс-главу "Автодора" Кельбаха

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы зарегистрировал ходатайство следствия об аресте бывшего председателя правления госкомпании "Автодор" Сергея Кельбаха, задержанного по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

По данным суда, Кельбаху вменяется злоупотребление полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ).

Ранее в Следственном комитете России заявляли, что Кельбах может быть причастен к злоупотреблению полномочиями, в результате которого государству был нанесен ущерб в размере более 2 млрд руб.

В свою очередь в генпрокуратуре РФ заявляли, что уголовное дело возбуждено в связи со злоупотреблениями при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД).

Госкомпания "Автодор" была заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства. В процессе строительства превышались сроки и стоимость работ, в связи с чем в октябре 2018 года президент РФ Владимир Путин поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету провести проверку строительства ЦКАД.