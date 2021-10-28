Соратнику бывшего схиигумена Сергия продлили арест до 20 января

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге суд продлил до 20 января арест Всеволоду Могучеву, помощнику отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщил его адвокат Михаил Толмачев. В начале сентября Могучев был задержан и арестован по делу о возбуждении ненависти, по которому проходит и опальный схимонах.

По словам Толмачева, его подзащитного уже два раза допросили по этому делу.

"Планируем заявить ходатайство на полиграф, поскольку предъявленное обвинение не соответствует действительности. Всеволоду вменяется участие в организованной группе с декабря 2019 года, хотя он в это время в Среднеуральском женском монастыре не находился, с Романовым знаком не был", - объяснил адвокат.

Следователи показали Могучеву три ролика из пяти, фигурирующих в деле, но он заявил, что не имеет отношения к созданию этих видеозаписей, добавил Толмачев.

"В связи с этим, я полагаю, прошлые два дня в Екатеринбурге проходили обыски", - сказал адвокат.

Официальным комментарием следственных органов "Интерфакс" пока не располагает.

Могучев раньше выкладывал в интернет видеозаписи обращений и проповедей Сергия.

Их задержали одновременно в ночь с 28 на 29 декабря 2020 года, Романова - на территории Среднеуральского монастыря, который он контролировал с июня, Могучева - в Екатеринбурге. После задержания Могучев отбыл три срока административного ареста по статьям о неповиновении полицейским перед задержанием, а также о возбуждении ненависти либо вражды в видеороликах. Он освободился 9 февраля. Его снова задержали в сентябре в Тюменской области. Сейчас он содержится в СИЗО-1 Екатеринбурга.

Романова после задержания перевезли в Москву и поместили в "Лефортово". Он ждет суда по обвинению по трем уголовным статьям - о самоуправстве, склонении к суициду и о нарушении прав на свободу вероисповедания.

О новом уголовном деле о возбуждении ненависти, по которому проходят Романов и Могучев, их адвокаты сообщили в начале сентябре. По их данным, поводом для дела стали несколько видеороликов в интернете. 26 и 27 октября в Екатеринбурге у людей, посещавших Среднеуральский монастырь, прошли обыски по этому делу. Адвокат Сергия Павел Бабиков предположил, что обыски проводили, чтобы выяснить, кто записал и выложил в сеть эти ролики.