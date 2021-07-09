Дело уральского экс-схиигумена Сергия будет рассматривать суд в Москве

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ в пятницу вынес решение о том, что уголовное дело бывшего духовника Среднеуральского женского монастыря (Свердловская область) Сергия (Романова) будет слушаться в Измайловском суде Москвы, сообщила "Интерфаксу" его адвокат Светлана Герасимова.

Другой адвокат бывшего схиигумена Павел Бабиков уточнил агентству, что решение об обжаловании "зависит от позиции отца Сергия".

Как уточнили "Интерфаксу" в Верховном суде, во время заседания было озвучено, что "суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об изменении территориальной подсудности рассмотрения уголовного дела в отношении Романова".

"(Суд направил - ИФ) материалы в Измайловский районный суд Москвы для рассмотрения по существу", - сказали в ВС.

Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что уголовное дело бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Какой именно суд будет рассматривать данное дело, не уточнялось.

Бабиков уточнял агентству, что замгенпрокурора РФ обратился в Верховный суд РФ с ходатайством об изменении территориальной подсудности по делу бывшего схимонаха с Верхнепышминского городского суда на любой суд Москвы.

"Они считают, что может быть оказано давление на судей, также возможны какие-то провокации. Полагают, что с использованием региональных СМИ также будет оказано давление на суд, и на судей регионального суда также может быть оказано давление со стороны сторонников", - пояснял адвокат.

Сергий был лишен сана летом 2020 года за нарушение священнической присяги, монашеских обетов, ряда апостольских правил и церковных канонов, был отлучен от церкви 10 сентября прошлого года. Он отказывался покидать Среднеуральский монастырь, однако был задержан в конце декабря.

29 декабря Басманный суд Москвы санкционировал его арест. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.110.1 (склонение к самоубийству), ч.3 ст.148 (нарушение права на свободу совести и вероисповедания) и ст.330 (самоуправство) УК РФ. Позже суд продлил содержание под стражей до 29 августа. Бывший схимонах содержится в московском СИЗО-4.

Расследование дела в отношении Сергия было завершено в мае.