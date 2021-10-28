РКН заблокировал сайт "Проекта" за материалы нежелательной НПО

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал в России сайт издания "Проект" proekt.media по требованию Генпрокуратуры за распространение материалов организации, признанной в России нежелательной, сообщили "Интерфаксу" в РКН.

По данным универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам и страницам в интернете Роскомнадзора, доступ к сайту издания ограничивается по требованию Генпрокуратуры от 26 октября.

Генпрокуратура 15 июля признала нежелательной американскую "Проект Медиа", деятельность которой, по оценке надзорного ведомства, "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

16 июля команда "Проекта" заявила, что американская "Проект Медиа" уже находится в стадии ликвидации и больше не связана с журналистами, работающими в России.

Минюст 23 июля признал "Проект Медиа" нежелательной организацией и в тот же день внес в реестр СМИ-иноагентов главного редактора "Проекта" Романа Баданина, а также четырех сотрудников издания.

Российское интернет-издание "Проект" было создано Баданиным в 2018 году. Оно специализируется на журналистских расследованиях, одно из них, выпущенное в июне 2021 года, было посвящено главе МВД Владимиру Колокольцеву.

В июле стало известно, что руководители "Проекта" Роман Баданин и Михаил Рубин уехали из России.