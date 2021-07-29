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Источники заявили, что на уехавших в США Баданина и Рубина не заводили дела

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Руководители издания "Проект" (признано в РФ нежелательной организацией) Роман Баданин и Михаил Рубин (оба признаны СМИ-иноагентами), покинувшие Россию, не являются объектами уголовного преследования, сообщили "Интерфаксу" два источника в правоохранительных органах.

"В отношении Баданина и Рубина уголовных дел в РФ не возбуждалось", - сказал один из собеседников агентства. Второй источник также сообщил, что журналисты не фигурировали в уголовных делах.

Ранее СМИ сообщили об отъезде Баданина и Рубина в США. Источники "Интерфакса" подтвердили эту информацию.

Генпрокуратура РФ 15 июля признала нежелательной деятельность в России американской НПО "Проект Медиа". Прокуроры посчитали, что деятельность организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации". "Проект медиа" стала 41-й иностранной НПО, чья деятельность признана в России нежелательной. До этого решения в списке не было ни одного медиа.

16 июля команда "Проекта" заявила, что американская "Проект Медиа" уже в стадии ликвидации и больше не имеет отношений с журналистами. Команда издания намерена продолжить свою расследовательскую деятельность.

Кроме того, Минюст внес в реестр СМИ-иноагентов главреда "Проекта" Баданина, а также нескольких сотрудников издания, в том числе заместителя главреда Рубина.

Роман Баданин Михаил Рубин

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