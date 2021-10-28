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На Кубани запретили продавать зажигалки детям в целях борьбы с токсикоманией

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли закон, предусматривающий запрет на продажу зажигалок подросткам, сообщает пресс-служба парламента.

"Закон предусматривает запрет на розничную продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Продавец обязан потребовать у покупателя, в совершеннолетии которого он сомневается, документ, удостоверяющий личность", - говорится в сообщении.

Также депутаты внесли изменения в краевой закон "Об административных правонарушениях".

Таким образом, продажа зажигалок подросткам повлечет за собой штраф на граждан в размере 5 тыс. рублей, на должностных лиц - от 9 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц - от 20 до 50 тыс. рублей.

В пресс-службе парламента пояснили, что необходимость принятия такого закона связана с тем, что в последнее время сотрудники органов правопорядка все чаще фиксируют среди подростков проявления новой формы токсикомании, получившей название "сниффинг" (разновидность токсикомании - вдыхание бытового газа - ИФ). Это явление представляет серьезную опасность для жизни и здоровья детей.

"Сейчас мы принимаем закон, чтобы оградить детей и подростков от опасного пристрастия - токсикомании. Но при этом понимаем, что это только первый шаг. Одни лишь запреты кардинально ситуацию не изменят. Гораздо более важная задача - сформировать у молодежи тягу к здоровому образу жизни, сознательный отказ от вредных привычек и рискованных экспериментов. Но добиться этого можно, только лишь объединив усилия всех: школы, родителей, органов власти, общественных организаций", - приводятся в сообщении слова спикера парламента Юрия Бурлачко.

Краснодарский край

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