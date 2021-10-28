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Новгородским ТЦ разрешили возобновить работу через три дня после закрытия

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - В Новгородской области с 28 октября разрешили возобновить работу торговым и торгово-развлекательным центрам, которые с 25 октября закрылись по распоряжению губернатора Андрея Никитина, сообщил региональный Минпромторг.

27 октября Никитин подписал новый указ, которым разрешил торговым центрам снова открыться на определенных условиях.

У сотрудников и посетителей центров должны быть QR-коды о вакцинации и нормальная температура. Температуру следует измерять при входе в ТЦ.

Хроника 09 января 2020 года – 28 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Новгородская область Андрей Никитин Минпромторг коронавирус

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