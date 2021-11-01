Локдаун в Новгородской области продлили до 14 ноября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Локдаун в Новгородской области продлили на неделю, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Продлили до 14 ноября", - сказал собеседник агентства.

Губернатор региона Андрей Никитин на заседании оперштаба в понедельник отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, в связи с чем и было принято решение ввести дополнительную неделю нерабочих дней. Кроме того, в регионе объявят дополнительные ограничения.

"В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будет закрыт, но это не коснется тех организаций, которые соблюдают в полном объеме требования, установленные указом. Если в магазине, кафе, на каком-то объекте полностью соблюдаются меры санитарной защиты и нет административных взысканий, то оно сможет работать в том же режиме при использовании QR-кодов", - добавил он.

Ранее нерабочие дни на Новгородчине были объявлены с 25 октября по 7 ноября.