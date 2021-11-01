Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Локдаун в Новгородской области продлили до 14 ноября

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Локдаун в Новгородской области продлили на неделю, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства региона.

"Продлили до 14 ноября", - сказал собеседник агентства.

Губернатор региона Андрей Никитин на заседании оперштаба в понедельник отметил, что эпидемиологическая ситуация в регионе остается сложной, в связи с чем и было принято решение ввести дополнительную неделю нерабочих дней. Кроме того, в регионе объявят дополнительные ограничения.

"В эту неделю мы ужесточим требования к работе разного рода организаций, ряд организаций будет закрыт, но это не коснется тех организаций, которые соблюдают в полном объеме требования, установленные указом. Если в магазине, кафе, на каком-то объекте полностью соблюдаются меры санитарной защиты и нет административных взысканий, то оно сможет работать в том же режиме при использовании QR-кодов", - добавил он.

Ранее нерабочие дни на Новгородчине были объявлены с 25 октября по 7 ноября.

Новгородская область

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно

Попова сочла, что одной нерабочей недели для борьбы с COVID может быть недостаточно
Пандемия коронавируса

Заболеваемость COVID-19 растет в 78 регионах РФ

Пандемия коронавируса

Первым компонентом в РФ привились от коронавируса более 58,5 млн человек

Пандемия коронавируса

В ближайшее время в РФ начнут использоваться лекарства от коронавируса

Пандемия коронавируса

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в РФ

Депутату Госдумы грозит исключение из партии за голосование против бюджета

Дело журналиста Ивана Сафронова

Следственные действия по делу журналиста Сафронова завершены

Следственные действия по делу журналиста Сафронова завершены

За убийство двух девочек в Туве арестовали находившегося в розыске рецидивиста

Пандемия коронавируса

На очных совещаниях в аппарате правительства РФ теперь будут требовать QR-код

Пандемия коронавируса

Попова сообщила, что COVID-19 заболевают до 5% привившихся

Попова сообщила, что COVID-19 заболевают до 5% привившихся
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });