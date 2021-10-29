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Суточная COVID-заболеваемость в Москве за первые сутки "эпидканикул" снизилась на 11%

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Около 7,5 тыс. случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, это примерно на 11% меньше, чем накануне, следует из сообщения оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным оперштаба, за последние 24 часа в российской столице зафиксировали 7 511 пациентов с коронавирусом. Накануне сообщалось о выявлении 8 440 инфицированных. Таким образом, суточная заболеваемость COVID-19 в Москве снизилась на 929 случаев или примерно на 11%.

За сутки коронавирус привел к смерти 93 москвичей. В общей сложности в столице от COVID-19 умерли 31 151 человек.

Вылечились от заболевания и выписались за последние сутки 5 134 горожанина. Всего от COVID-19 в Москве выздоровели 1 583 191 человек.

Накануне сообщалось о смерти 95 и выздоровлении 5 232 пациентов с коронавирусом в городе.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 29 октября составляет 1 802 521.

Со второй декады сентября заболеваемость COVID-19 в Москве снова начала расти.

14 октября мэр столицы Сергей Собянин заявил о сложности осенней волны пандемии COVID-19: за последние недели заболеваемость в Москве выросла на 20-30%. Эта динамика не идет на спад. Мэр вновь призвал москвичей вакцинироваться.

19 октября мэр ввел в Москве ряд ограничений: на домашний режим до 25 февраля были переведены пожилые москвичи. Работодателей также обязали до 25 февраля перевести 30% сотрудников на дистанционный режим работы. Кроме того, предприятиям из "групп риска" поручили довести до 80% долю вакцинированных от коронавируса сотрудников.

21 октября московские власти объявили о вводе режима нерабочих дней в столице с 28 октября по 7 ноября.

Москва во время нерабочих дней

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Хроника 09 января 2020 года – 29 октября 2021 годаПандемия коронавируса
Москва Коронавирус

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