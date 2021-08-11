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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:49Заразились
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Беременные женщины, имеющие антитела к COVID, передают их новорожденным

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Антитела к коронавирусу, которые вырабатываются у беременных женщин, способны защитить новорожденного ребенка от заражения COVID-19 в течение 6-7 месяцев, сообщил директор центра имtyb Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

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"Вакцинация у беременных проходит нормально и никоим образом не сказывается на потомстве. Антитела, которые передаются новорожденному ребенку? - эту единственная защита новорожденного до 6-7 месяцев (...) Антитела матери защищают его от возможного заражения возбудителем COVID-19", - сказал Гинцбург журналистам в среду.

В РФ вакцинация беременных от коронавируса препаратом "Спутник V" началась в июле.

"Спутник V" - это первая российская вакцина от коронавируса, которая была зарегистрирована год назад, 11 августа 2020 года. С 18 января она применяется для массовой вакцинации населения.

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