Курганский депутат стал фигурантом дела о незаконной охоте на волков

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - В Свердловской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте с участием депутата Курганской областной думы Дениса Хахалова и еще пяти человек (ч.2 ст.258 УК), сообщили в СК.

По версии следствия, шесть подозреваемых 6 февраля 2021 года участвовали в незаконной охоте на волков.

Председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование на контроль. Также он поручил руководителю Курганского главка СК представить доклад по обращению в СМИ госинспектора департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Алексея Саночкина, который пожаловался, что его незаконно уволили.

В конце апреля 2021 года глава Росприроднадзора Светлана Радионова попросила прокуроров и СК проверить появившееся в интернете видео, на котором якобы депутат Курганской облдумы Денис Хахалов жестоко добивает волка на охоте. Человек на видео переехал умирающего волка на снегоходе, демонстративно газуя, при этом еще живому животному совали в пасть ружье.

Хахалова исключили из "Единой России". Он говорил, что это была самооборона. В июле он написал заявление о досрочном сложении депутатских полномочий. Его заявление будет рассмотрено на внеочередном заседании облдумы в ближайшее время.

Департамент по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области попросил привлечь группу охотников, в числе которых депутат Хахалов, к уголовной ответственности за жестокое обращение с животными, направив соответствующее заявление в полицию, а также попросил свердловское ГУ МВД взять на контроль проведение проверки. Поводом стало видео с февральской охоты на волка в Камышловском районе региона "с применением способов жестокого обращения с животным".