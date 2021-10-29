Кремль не будет обсуждать закон об иноагентах с зарубежными критиками

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - В Кремле не готовы прислушиваться к исходящей из-за границы критике российского закона об иноагентах, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать опубликованное Госдепартаментом США заявление "О свободе прессы в России", которое подписали 18 стран.

"Мы не готовы прислушиваться к такой критике. Речь идет о нашем внутреннем законодательстве. Мы не намерены ни с кем его обсуждать", - сказал Песков.

Страны-участницы Коалиции за свободу СМИ (Media Freedom Coalition) выразили озабоченность в связи с "усиливающимся преследованием независимых журналистов и изданий в России". Они напомнили, что свобода СМИ жизненно необходима свободному и открытому обществу и существенно важна для защиты прав и фундаментальных свобод человека, и потребовали от государства прекратить эту политику.

В их заявлении упоминаются жесткие задержания журналистов, освещавших протесты, задержания редакторов студенческого издания DOXA, высылка корреспондента ВВС Сары Рейнсфорд, признание издание "Проект" нежелательной организацией и признание иноагентами проектов "ОВД-Инфо" и Bellingcat, а также изданий "Медуза", "Важные истории", VTimes, The Insider, "Медиазона" и телеканала "Дождь".

Заявления подписали правительства Австралии, Канады, Чехии, Дании, Франции, Германии, Греции, Исландии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Новой Зеландии, Северной Македонии, Словакии, Словении, Украины, Великобритании и США.