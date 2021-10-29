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Блогер Андрей Пыж осужден на 5 лет за незаконное получение секретных сведений

Блогер Андрей Пыж осужден на 5 лет за незаконное получение секретных сведений
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера Андрея Пыжа по делу о незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну и касающихся режимных объектов в Московском регионе.

Суд при вынесении приговора в отношении 37-летнего жителя Ленинградской области Пыжа учел позицию гособвинителя из прокуратуры Москвы, сообщили журналистам в пятницу в столичном надзорном ведомстве.

"В период с декабря 2018 г. по август 2020 г. злоумышленник незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в Московском регионе", - уточнили в прокуратуре.

Гражданин России и Украины Пыж был арестован в августе 2020 года. Ему инкриминировали совершение преступления по ч. 2 п. "д". ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с распространением сведений, составляющих государственную тайну, либо с перемещением носителей таких сведений за пределы РФ).

По версии следствия, Пыж встречался с рядом лиц, которые предоставляли ему секретные данные. "Обвиняемый через интернет передал их за пределы РФ, в том числе в ходе личных поездок (...) Пыж сам собирал сведения и применял навыки конспирации до своего ареста", - говорилось в ходатайстве следователя о продлении срока содержания Пыжа под стражей.

Вину Пыж не признал.

Мосгорсуд Андрей Пыж Москва

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