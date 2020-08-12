В Москве арестован блогер за незаконный доступ к гостайне

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству ФСБ арестовал до 5 октября блогера Андрея Пыжа, сообщила пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Ему вменяют незаконное получение сведений, составляющих гостайну.

Пыж - гражданин России и Украины. По данным Общественной наблюдательной комиссии, блогер содержится в СИЗО "Лефортово". Правозащитники навестили его 11 августа.

Материалы его дела засекречены.

Член ОНК Марина Литвинович уточнила, что Пыжа арестовали 6 августа, но его близкие об этом до недавних пор не знали, так что он не получил никаких вещей и денег на тюремный счет. Она рассказала, что он ведет YouTube-канал Urbanturizm, в котором публикует отчеты о проникновении на различные заброшенные объекты.