Суд отложил рассмотрение жалобы блогера Пыжа, проходящего по "шпионскому делу"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перенес на 17 сентября рассмотрение апелляции на решение об аресте блогера Андрея Пыжа, поскольку выяснилось, что того не ознакомили с материалами дела. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса". Пыжу вменяют незаконное получение данных, составляющих государственную тайну.

17 сентября блогера доставят в Мосгорсуд для ознакомления с материалами.

Пыж - гражданин России и Украины. Он ведет YouTube-канал Urbanturizm, куда выкладывает видеоотчеты о вылазках на заброшенные или закрытые объекты. Сотрудники ФСБ задержали его 5 августа в Москве. Мещанский суд арестовал его до 5 октября по обвинению в незаконном получении госдайны, ее распространении или перемещении носителей таких сведений за границу. Он вину не признает.

Бывший адвокат Пыжа Алексей Хальзов говорил "Интерфаксу", что уголовное преследование блогера не связано с его деятельностью на YouTube-канале.