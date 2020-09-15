Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:57Заразились
на 15.09В России 1 073 849+5 529В мире 29 190 588+287 835

Суд отложил рассмотрение жалобы блогера Пыжа, проходящего по "шпионскому делу"

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Мосгорсуд перенес на 17 сентября рассмотрение апелляции на решение об аресте блогера Андрея Пыжа, поскольку выяснилось, что того не ознакомили с материалами дела. Об этом сообщает корреспондент "Интерфакса". Пыжу вменяют незаконное получение данных, составляющих государственную тайну.

17 сентября блогера доставят в Мосгорсуд для ознакомления с материалами.

Пыж - гражданин России и Украины. Он ведет YouTube-канал Urbanturizm, куда выкладывает видеоотчеты о вылазках на заброшенные или закрытые объекты. Сотрудники ФСБ задержали его 5 августа в Москве. Мещанский суд арестовал его до 5 октября по обвинению в незаконном получении госдайны, ее распространении или перемещении носителей таких сведений за границу. Он вину не признает.

Бывший адвокат Пыжа Алексей Хальзов говорил "Интерфаксу", что уголовное преследование блогера не связано с его деятельностью на YouTube-канале.

Андрей Пыж Лефортово Мещанский суд ФСБ Мосгорсуд Москва Украина

Новости
Навальный попал в больницу

Навальный опубликовал свое фото из больницы

Навальный попал в больницу

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального

Песков заявил, что в Кремле будут только рады возвращению Навального
Экономический кризис

С российского рынка к марту уйдет до четверти турагентств

Goldman Sachs формально стал крупнейшим акционером "Детского мира"

"Аэрофлот" изменил правила перевозки животных

Навальный попал в больницу

Нарышкин заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления

Нарышкин заявил, что Навальный покинул Омск без признаков отравления
Пандемия коронавируса

В Москве за сутки выявлено более 700 случаев коронавируса

В Москве за сутки выявлено более 700 случаев коронавируса

В РФ задумались об открытии в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ

Пандемия коронавируса

Возможность массовой COVID-вакцинации россиян появится к концу года

Возможность массовой COVID-вакцинации россиян появится к концу года

Россия открыла границу с Южной Осетией

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');