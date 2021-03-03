Московский суд оставил блогера Пыжа в СИЗО до июня

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста на три месяца для блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном получении сведений, составляющих гостайну, сообщила адвокат Светлана Байтурина.

Срок ареста блогера продлен до 5 июня, заявила Байтурина "Интерфаксу" в среду.

Гражданин России и Украины Пыж был арестован 12 августа. Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 2 п. "д". ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с распространением сведений, составляющих государственную тайну, либо с перемещением носителей таких сведений за пределы РФ). Если вина будет доказана, блогеру грозит наказание от 3 до 8 лет заключения.

По версии следствия, Пыж встречался с рядом лиц, которые передали ему секретные данные. "Обвиняемый через интернет передал их за пределы РФ, в том числе в ходе личных поездок (...) Пыж сам собирал сведения и применял навыки конспирации до своего ареста. Также он обладает деньгами, чтобы помешать работе следствия", - говорится в ходатайстве следователя о продлении срока содержания обвиняемого под стражей.

Сам он свою вину не признает.

Бывший адвокат блогера Алексей Хальзов заявлял "Интерфаксу", что уголовное преследование Пыжа не связано с его деятельностью на YouTube-канале.