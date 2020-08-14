Уголовное дело блогера Пыжа не связано с его деятельностью на YouTube

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Уголовное преследование блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, не связанно с его блогерской деятельностью на YouTube-канале.

Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Хальзов. По словам защитника, суть обвинения, а также содержит ли полученная Пыжом информация гостайну, будет известна после трех экспертиз, которые проведут по данному делу.

"Мы пока на следствии не обсуждали признание или непризнание им вины, как и само обвинение - все это будет понятно после экспертиз. Сейчас мы изложили следствию свою позицию, дали показания", - сказал адвокат.

Он отметил, что его подзащитный не имеет претензий к своему задержанию, "он все понимает и реагирует на все адекватно". "Задержание происходило максимально корректно, никакого применения силы не было. Никакого давления на него также не оказывается. Андрей все понимает и претензий не имеет", - сказал адвокат.

Он пояснил, что в рамках уголовного дела была допрошена девушка блогера, она является свидетелем.

Мещанский суд Москвы ранее по ходатайству УФСБ РФ по Москве и Московской области санкционировал арест Пыжа до 5 октября. Он является гражданином РФ и Украины.

Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 2 п. "д". ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряжено с распространением сведений, составляющих государственную тайну, либо с перемещением носителей таких сведений за пределы РФ). Если вина будет доказана, блогеру грозит наказание от 3 до 8 лет заключения.

По данным Общественной наблюдательной комиссии, блогер содержится в СИЗО "Лефортово". Подробности дела не сообщаются.

Вместе с тем, по данным СМИ известно, что Пыж проникал на режимные объекты и выкладывал в YouTube отчеты об их посещении.