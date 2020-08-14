Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:18Заразились
на 14.08В России 912 823+5 065В мире 20 905 891+275 416

Уголовное дело блогера Пыжа не связано с его деятельностью на YouTube

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Уголовное преследование блогера Андрея Пыжа, обвиняемого в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, не связанно с его блогерской деятельностью на YouTube-канале.

Об этом сообщил "Интерфаксу" его адвокат Алексей Хальзов. По словам защитника, суть обвинения, а также содержит ли полученная Пыжом информация гостайну, будет известна после трех экспертиз, которые проведут по данному делу.

"Мы пока на следствии не обсуждали признание или непризнание им вины, как и само обвинение - все это будет понятно после экспертиз. Сейчас мы изложили следствию свою позицию, дали показания", - сказал адвокат.

Он отметил, что его подзащитный не имеет претензий к своему задержанию, "он все понимает и реагирует на все адекватно". "Задержание происходило максимально корректно, никакого применения силы не было. Никакого давления на него также не оказывается. Андрей все понимает и претензий не имеет", - сказал адвокат.

Он пояснил, что в рамках уголовного дела была допрошена девушка блогера, она является свидетелем.

Мещанский суд Москвы ранее по ходатайству УФСБ РФ по Москве и Московской области санкционировал арест Пыжа до 5 октября. Он является гражданином РФ и Украины.

Ему инкриминируется совершение преступления по ч. 2 п. "д". ст. 283.1 УК РФ (незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряжено с распространением сведений, составляющих государственную тайну, либо с перемещением носителей таких сведений за пределы РФ). Если вина будет доказана, блогеру грозит наказание от 3 до 8 лет заключения.

По данным Общественной наблюдательной комиссии, блогер содержится в СИЗО "Лефортово". Подробности дела не сообщаются.

Вместе с тем, по данным СМИ известно, что Пыж проникал на режимные объекты и выкладывал в YouTube отчеты об их посещении.

Андрей Пыж Алексей Хальзов YouTube Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Академик РАН заявил, что в перспективе коронавирус будет побежден

Академик РАН заявил, что в перспективе коронавирус будет побежден
Дело журналиста Ивана Сафронова

На троих адвокатов Сафронова завели дисциплинарное производство

В Минздраве не сочли сенсацией данные опроса врачей по поводу вакцины

В Минздраве не сочли сенсацией данные опроса врачей по поводу вакцины

Минобороны предложило засекретить всю информацию об оборонной сфере

Минобороны предложило засекретить всю информацию об оборонной сфере

МИД РФ предложил сделать платным экстренное возвращение россиян домой

МИД РФ предложил сделать платным экстренное возвращение россиян домой

Возбуждено дело об особо крупном хищении активов "ВСМПО-Ависмы"

Экономический кризис

Полугодовой убыток "Роснефти" по МСФО составил 113 млрд рублей

Полугодовой убыток "Роснефти" по МСФО составил 113 млрд рублей

СМИ сообщили о задержании в Чехии российского дипломата

В России коронавирус нашли еще у 5 065 человек

В России коронавирус нашли еще у 5 065 человек

Роман Абрамович вложил $20 млн в создание игр

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');