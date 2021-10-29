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Волгоградского подростка, планировавшего нападение на школу, вернули в СИЗО

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении подростка, планировавшего нападение на школу, сообщила "Интерфаксу" руководитель объединенной пресс-службы судов по области Екатерина Вальковская.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении меры пресечения в отношении несовершеннолетнего (...) с запрета определенных действий на заключение под стражу. Срок меры - до 27 ноября 2021 года", - сказала Вальковская.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Как сообщалось, в июне 2020 года ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде, планировавший его ученик этого учебного заведения был задержан и арестован. У него были изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие, а также средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения.

По данным СКР, подросток при задержании объяснил, что воспользоваться всем арсеналом планировал исключительно в развлекательных целях - привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица. Органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, он с 2019 года находился на домашнем обучении из-за проблем со здоровьем.

В апреле 2021 года суд в Волгограде удовлетворил ходатайство следователя о переводе подростка из СИЗО в психиатрическую больницу. В июле в Ростове-на-Дону состоялось заседание Южного военного окружного суда, на котором было выявлены нарушения в деле. Уголовное дело было возвращено в прокуратуру, а подростку избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. 27 октября он вновь был задержан.

Хроника 03 февраля 2014 года – 29 октября 2021 годаНападения в школах и вузах
Волгоград

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