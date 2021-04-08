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Готовившего нападение на школу в Волгограде перевели в психбольницу

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Волгограда удовлетворил ходатайство следователя о переводе подростка, планировавшего нападение на школу, из СИЗО №1 в психиатрическую больницу специализированного типа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов по региону.

Подростка перевели с учетом срока предварительного следствия до 11 мая.

Он обвиняется в совершении преступлений по части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), части 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ (приготовление террористического акта).

Нападения в школах

В июле 2020 года ФСБ предотвратила нападение на школу в Волгограде. Планировавший его подросток задержан. У школьника изъяли самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающие элементы, холодное оружие, а также средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения.

По данным СК РФ, подросток при задержании объяснил, что воспользоваться всем арсеналом он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда. Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также другие люди.

Кроме того, органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники.

По данным уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области, школьник с 2019 года находился на домашнем обучении из-за проблем со здоровьем.

Волгоград

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